Максим Галкин перед Новым годом опубликовал семейное фото

Максим Галкин позирует вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, а также двумя детьми - Гарри и Лизой. Юморист и ведущий от имени всей семьи желает своим поклонникам счастья и любви в 2018 году.

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A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Dec 29, 2017 at 10:22am PST

