Максим Галкин перед Новым годом опубликовал семейное фото

В канун Нового года популярный российский юморист Максим Галкин опубликовал в своем профиле в Instagram семейное фото.
Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
© Instagram

Максим Галкин позирует вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, а также двумя детьми - Гарри и Лизой. Юморист и ведущий от имени всей семьи желает своим поклонникам счастья и любви в 2018 году.

Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри ❤️

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Dec 31, 2017 at 1:48am PST

❤️

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Dec 29, 2017 at 10:22am PST

SHOWTIME!
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