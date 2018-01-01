Максим Галкин перед Новым годом опубликовал семейное фото

В канун Нового года популярный российский юморист Максим Галкин опубликовал в своем профиле в Instagram семейное фото.
Максим Галкин позирует вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, а также двумя детьми - Гарри и Лизой. Юморист и ведущий от имени всей семьи желает своим поклонникам счастья и любви в 2018 году.
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