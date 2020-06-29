На размещенных в социальной сети снимках юный Галкин запечатлен во время катания на лыжах в горах, отдыха на морском побережье Юрмалы, съемок на фоне Дрезденской оперы, а также игры в боулинг.
«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нравится? Номер, сестра!», - написал шоумен в подписи к публикации.
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Мои фотки из прошлого века 😎 Какая вам больше нра? Номер, сестра!
В комментариях к посту интернет-пользователи сравнили артиста с Энрике Иглесиасом, Киану Ривзом и другими звездами. Ранее Галкин рассказал в социальных сетях о своем отце, который посвятил свою жизнь армейской службе и дослужился до генерал-полковника. Юморист поделился архивными кадрами своего выдающегося родителя.
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