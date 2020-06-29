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Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал архивные фотографии, сделанные в 90-х.
Максим Галкин
Максим Галкин
© Sputnik / Scanpix

На размещенных в социальной сети снимках юный Галкин запечатлен во время катания на лыжах в горах, отдыха на морском побережье Юрмалы, съемок на фоне Дрезденской оперы, а также игры в боулинг.

«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нравится? Номер, сестра!», - написал шоумен в подписи к публикации.

В комментариях к посту интернет-пользователи сравнили артиста с Энрике Иглесиасом, Киану Ривзом и другими звездами. Ранее Галкин рассказал в социальных сетях о своем отце, который посвятил свою жизнь армейской службе и дослужился до генерал-полковника. Юморист поделился архивными кадрами своего выдающегося родителя.

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MK.ru
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