На размещенных в социальной сети снимках юный Галкин запечатлен во время катания на лыжах в горах, отдыха на морском побережье Юрмалы, съемок на фоне Дрезденской оперы, а также игры в боулинг.

«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нравится? Номер, сестра!», - написал шоумен в подписи к публикации.

В комментариях к посту интернет-пользователи сравнили артиста с Энрике Иглесиасом, Киану Ривзом и другими звездами. Ранее Галкин рассказал в социальных сетях о своем отце, который посвятил свою жизнь армейской службе и дослужился до генерал-полковника. Юморист поделился архивными кадрами своего выдающегося родителя.