В этом году звездная пара решила провести летний отдых не в Юрмале, где у них имеется дом, а на Кипре. Как сообщалось, у артистов есть на острове недвижимость - особняк с бассейном и видом на море. Не так давно они получили и гражданство Кипра.
О том, что Пугачева и Галкин, а также их дети Лиза и Гарри отправились на Кипр, стало известно из постов Максима в Instagram, где шоумен регулярно публикует фотографии и видео отдыха.
В этот раз Галкин выложил в соцсеть фото Аллы Пугачевой с оголенными плечами на деревянном мостике, и сам попозировал в воде с собачкой в руках.
Вдогонку к домашнему торту от Аллы, Гарика и Лизы похвастаюсь, каким замечательным тортом Я❤️Москву встретил меня с ребятами из "Лучше Всех!" Парк Горького. Чем меня поразил этот парк 🌳🌲, так это размахом и при этом ухоженностью, которой у него не было, по-моему, со дня основания. Простор, чистота и главное - много кафешек и ресторанов с большим выбором, качеством еды и очень доступными ценами. Благодаря малышам из моей программы, для которых я придумал эту экскурсию, открываю для себя обновлённую Москву во всём её великолепии. Спасибо Парку Горького за гостеприимность! P.S. И спасибо вам, верные подписчики, за поздравления, которые получаю уже третий день! #я❤️москву #лучшевсех
Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой с оголенными плечами
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