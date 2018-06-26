Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой с оголенными плечами

В этом году звездная пара решила провести летний отдых не в Юрмале, где у них имеется дом, а на Кипре. Как сообщалось, у артистов есть на острове недвижимость - особняк с бассейном и видом на море. Не так давно они получили и гражданство Кипра.

О том, что Пугачева и Галкин, а также их дети Лиза и Гарри отправились на Кипр, стало известно из постов Максима в Instagram, где шоумен регулярно публикует фотографии и видео отдыха.

В этот раз Галкин выложил в соцсеть фото Аллы Пугачевой с оголенными плечами на деревянном мостике, и сам попозировал в воде с собачкой в руках.