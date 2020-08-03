Максим Галкин эмоционально отреагировал на вопрос о разводе с Пугачевой

Ранее музыкант Евгений Кемеровский отказался обсуждать этот вопрос, отправив журналистам к родным Пугачевой и Галкина. Затем вопрос задали концертному директору Аллы Пугачевой, которая заявила, что не знает о том, чтобы Алла Пугачева ушла от Максима.

Тем не менее разговоры не прекратились. Многие отметили, что в последнее время Пугачева и Галкин появляются на фото и видео чаще всего раздельно. То Максим опубликовал видео как купается с детьми в бассейне. То Алла Пугачева вдруг отметилась фотографиями, как проводит вечеринку с подругами.

Поэтому журналисты радиостанции "Говорит Москва" решили задать вопрос напрямую Максиму Галкину. Однако артист отреагировал на это довольно эмоционально.

"Делать мне нечего", - сказал пародист в ответ на просьбу прокомментировать возможные проблемы в браке.