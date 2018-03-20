Как написал музыкант в своем Facebook, "сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать..." Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто?"

"К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов", - напомнил музыкант.

"Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне говна, - работает этот двадцать пятый кадр, работает", - написал Макаревич.

Ранее Макаревич, комментируя свои гастроли в США, написал, что его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее нас". Но "это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - заметил музыкант. А в ответ на комментарий одного из своих читателей, в котором говорилось, что на россиян так повлияла "пропаганда", певец написал, что создается впечатление, что госпропаганда "открыла какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", и что неплохо бы "для начала спилить Останкинскую башню".

Как отметили читатели в комментариях к посту Макаревича о реакции на его слова со стороны российских чиновников, политиков и "братьев по цеху", "основная масса действует по старому совковому принципу - "не читал, но осуждаю".

Интересно, что слова гражданина России Макаревича решил прокомментировать МИД России, который отреагировал на них точно также, как реагирует на все высказывания и критику в адрес России из-за рубежа.

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете!" - написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Композитор и автор песен Юрий Лоза, известный не только своими музыковедческими выступлениями, но и с удовольствием комментирующий любые события в мире музыки, решил объяснить, почему Андрей Макаревич сказал о госпропаганде, превращающей россиян в "злобных дебилов". Он облек свой комментарий в форму предположения, так как с Макаревичем не говорил и не знает, почему тот так сказал.

"Можно предположить, что в окружении Макаревича в России определенное количество этих людей. И у него создалось такое впечатление. Вот представьте себе, что Макаревич в последнее время был окружен "злобными дебилами", раз он делает такие выводы. Один и тот же человек, в одном и том же месте, в одну и ту же погоду, в одном и том же окружении воспринимает людей совершенно по-разному в зависимости от своего состояния. Представьте себе, что здесь у Макаревича живот болел, а там он перестал болеть. Пропукался, прокакался... Представьте, здесь ему наступили на ногу, а там - нет. Это же его восприятие действительности", - сказал он в беседе с НСН.

Комментируя высказывания Лозы, пользователи Сети отметили, что "тесно им на маленьком плоту, а на ковчег не берут".

Свое мнение представил и создатель, лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр. В интервью государственному каналу RT он сказал, что Макаревич "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается".

"Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей", - считает музыкант. (Точно такая же реакция была и на слова Серебрякова, которого тоже "выгоняли", но в Канаду, и даже предлагали лишить гражданства России)

"Можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", - сказал Скляр.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская также решила ответить лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу. В комментарии Федеральному агентству новостей она предположила, что Макаревич говорил о себе самом. "Так это он себя имел в виду", - вот и все, что сказала депутат, которую ранее Макаревич посчитал "недоучившимся политиком".

Ее коллега депутат Госдумы Виталий Милонов тоже вступил в открытую дискуссию с Макаревичем. Пытаясь доказать, что музыкант не прав, парламентарий в интервью НСН назвал его "троллем", "дебилом", "быдлом" и "говнюком". Никакую иную доказательную базу своих слов и своей позиции Милонов не привел.