Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — "орать по телевизору". "Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность", — призвал Макаревич.
Музыкант добавил, что "себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов" населения.
Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января.
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