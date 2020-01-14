Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич устроил бурю в Сети, написав небольшой пост о Михаиле Горбачеве. По его мнению, критически высказываются о президента Советского Союза лишь "мрази".
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Макаревич вступился за Михаила Горбачева, чье имя неизменно связывают с развалом Советского Союза. По мнению музыканта, Горбачева "поливают дерьмом" именно те люди, которым он дал свободу.

Певец назвал их "мразями" и предположил, что сейчас бы они были "секретарями партийной ячейки ПТУ". "Да и на это ума бы не хватило", – написал он в Facebook.

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Часть подписчиков разделила точку зрения Макаревича. Поддерживающие тезис пишут, что проблема в "совках", которые тоскуют по СССР, где "женщины ходили в штопанных колготках", а выехать за границу могли лишь партийные.

Вместе с тем, многие комментаторы сочли слова Макаревича неуместными. "Музыканты, как и актеры, не самые умные в плане трактовки политики", – написал Voldemar Ozzy. Некоторые припомнили Горбачеву Сумгаитский погром, который в дальнейшем привел к обострению межнационального конфликта в Закавказье. Сам Андрей Вадимович воздержался от участия в этой полемике.

MK.ru

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