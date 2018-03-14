Майли Сайрус уличили в плагиате и потребовали 300 млн компенсации

Иск был подан в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. В нем певец и композитор утверждает, что песня Сайрус с ее четвертого студийного альбома Bangerz, вышедшего в свет в 2013 году и достигшая второго места в чарте Billboard, повторяет его композицию, сочиненную 30 лет назад.
Как утверждает Мэй, 25-летняя певица позаимствовала столько слов и музыки из его песни We Run Things, записанной еще в 1988 году, что ее We Can't Stop наполовину стала состоять из его "уникального музыкального контента и фразеологии текста песни", пишет The Daily Mail.
Кроме компенсации в 300 млн долларов ямайский певец требует через суд запретить Сайрус исполнение и распространение этой песни.
Кроме самой Майли Сайрус ответчиками по иску ямайского певца проходят звукозаписывающая студия RCA Records, принадлежащая корпорации Sony.
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