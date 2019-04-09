Мадонна планирует выступить на "Евровидении-2019"

Американская поп-звезда Мадонна выступит на песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили пиар-фирма Number 10 strategies, занимавшаяся приглашением певицы, и израильский телеканал Kan, транслирующий конкурс. Организатор "Евровидения-2019"- Европейский вещательный союз (EBU) - эту информацию пока не подтвердил.
MTV VMA's apdovanojimai 2018
© Reuters / Scanpix

Планируется, что Мадонна выступит в качестве гостя в финале конкурса и исполнит во время подсчета голосов две песни - одну из своих знаменитых композиций и одно произведение из нового альбома.

Сопровождать певицу на конкурс будет команда из 160 человек. Выступление Мадонны обойдется приглашающей стороне в 1,3 миллиона долларов. Эту сумму заплатит владелец Number 10 strategies – канадско-израильский бизнесмен Сильван Адамс. В течение последних нескольких лет он финансирует ряд крупных мероприятий и концертов мировых звезд по Израилю.

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Deutsche Welle
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