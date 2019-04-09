Планируется, что Мадонна выступит в качестве гостя в финале конкурса и исполнит во время подсчета голосов две песни - одну из своих знаменитых композиций и одно произведение из нового альбома.
Сопровождать певицу на конкурс будет команда из 160 человек. Выступление Мадонны обойдется приглашающей стороне в 1,3 миллиона долларов. Эту сумму заплатит владелец Number 10 strategies – канадско-израильский бизнесмен Сильван Адамс. В течение последних нескольких лет он финансирует ряд крупных мероприятий и концертов мировых звезд по Израилю.
Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.
Мадонна планирует выступить на "Евровидении-2019"
Американская поп-звезда Мадонна выступит на песенном...
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