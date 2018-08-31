На первый взгляд может показаться, что все тело Мэдж покрыто сосудистой сеткой, однако все дело в патине, которая покрывает стекло. Старинное зеркало дало странный эффект, который почему-то заинтриговал певицу настолько, что она решила поделиться им с миром.
Поклонники артистки восхитились ее великолепной формой: для 60 лет женщина, родившая двоих детей, выглядит очень подтянутой. Мадонна не раз признавалась, что у нее нет особых секретов красоты: она просто следит за своим рационом и регулярно тренируется в фитнес-зале. Артистка делает силовые и кардиоупражнения, посещает йогу и пилатес.
Madonna deu o que falar entre seus seguidores ao publicar uma foto em seu Insta Stories só de lingerie! Muitos acharam a imagem desnecessária e a criticaram, enquanto outros defenderam a cantora, que completou 60 anos de idade no começo de agosto, afirmando que ela está muito melhor que várias mulheres jovens por aí! E você, o que acha? Acesse o site do @portalestrelando e confira outras famosas que já posaram de lingerie! (📸@madonna)⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #madonna #lingerie #seguidores #elogios #criticas
Свой 60-й день рождения певица отметила в Марокко: Мадонна устроила роскошную вечеринку, которая растянулась на несколько дней. В Африку она привезла всю свою большую семью. Уже два года артистка живет в Лиссабоне, оставив суетную Америку. Мадонна перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали — близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 6 лет), 13-летнего сына Дэвида и 12-летнюю дочку Мэрси. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко остались в США, где они учатся. Дом звезды расположен неподалеку от тренировочной базы местной юниорской футбольной команды “Бенфика”, в которой занимается сын Мадонны. Как рассказывает певица журналистам, именно спортивный талант сына и побудил ее переехать из США в Европу. Но на самом деле в столицу Португалии звезда перебралась, чтобы быть поближе к молодому любовнику, португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Кевину всего 32 года, и 28-летняя разница в возрасте с возлюбленной его, похоже, совершенно не смущает.
С португальцем Сампайо певица познакомились еще в 2015 году во время съемок одного из клипов певицы — Bitch I’m Madonna. Кевин быстро очаровал Мадонну, и пара решила жить вместе уже через три месяца после начала романа. А затем Мадонна и вовсе захотела переехать к бойфренду в Португалию.
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