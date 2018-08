Madonna deu o que falar entre seus seguidores ao publicar uma foto em seu Insta Stories só de lingerie! Muitos acharam a imagem desnecessária e a criticaram, enquanto outros defenderam a cantora, que completou 60 anos de idade no começo de agosto, afirmando que ela está muito melhor que várias mulheres jovens por aí! E você, o que acha? Acesse o site do @portalestrelando e confira outras famosas que já posaram de lingerie! (📸@madonna)⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #madonna #lingerie #seguidores #elogios #criticas



A post shared by Portal Estrelando (@portalestrelando) on Aug 29, 2018 at 8:00pm PDT