На днях Мадонна отпраздновала 60-летний юбилей, однако расставаться со статусом главного секс-символа шоу-бизнеса певица не торопится. На ее страничке в Инстаграме появился странный снимок, который шокировал поклонников исполнительницы своей откровенностью: певица сделала селфи в нижнем белье, стоя у зеркала. При этом трусики артистки оказались настолько прозрачными, что не скрывали интимных подробностей строения тела звезды, пишет “Комсомольская правда”.
MTV VMA's apdovanojimai 2018
© Reuters / Scanpix

На первый взгляд может показаться, что все тело Мэдж покрыто сосудистой сеткой, однако все дело в патине, которая покрывает стекло. Старинное зеркало дало странный эффект, который почему-то заинтриговал певицу настолько, что она решила поделиться им с миром.

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Поклонники артистки восхитились ее великолепной формой: для 60 лет женщина, родившая двоих детей, выглядит очень подтянутой. Мадонна не раз признавалась, что у нее нет особых секретов красоты: она просто следит за своим рационом и регулярно тренируется в фитнес-зале. Артистка делает силовые и кардиоупражнения, посещает йогу и пилатес.

Свой 60-й день рождения певица отметила в Марокко: Мадонна устроила роскошную вечеринку, которая растянулась на несколько дней. В Африку она привезла всю свою большую семью. Уже два года артистка живет в Лиссабоне, оставив суетную Америку. Мадонна перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали — близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 6 лет), 13-летнего сына Дэвида и 12-летнюю дочку Мэрси. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко остались в США, где они учатся. Дом звезды расположен неподалеку от тренировочной базы местной юниорской футбольной команды “Бенфика”, в которой занимается сын Мадонны. Как рассказывает певица журналистам, именно спортивный талант сына и побудил ее переехать из США в Европу. Но на самом деле в столицу Португалии звезда перебралась, чтобы быть поближе к молодому любовнику, португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Кевину всего 32 года, и 28-летняя разница в возрасте с возлюбленной его, похоже, совершенно не смущает.

С португальцем Сампайо певица познакомились еще в 2015 году во время съемок одного из клипов певицы — Bitch I’m Madonna. Кевин быстро очаровал Мадонну, и пара решила жить вместе уже через три месяца после начала романа. А затем Мадонна и вовсе захотела переехать к бойфренду в Португалию.

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