Людмила Чурсина - про российские выборы и латгальские корни

"Супруги Каренины" - спектакль для зрителей, которые не нуждаются в спецэффектах и иных уловках, для способных на глубокие переживания и сочувствие. На сцене — супруги, в исполнении Людмилы Чурсиной и Евгения Князева. У каждого — своя правда. Любовь и долг, обиды и радости, страсть и нравственность, взлеты и падения... Кто прав, кто виноват — это решение актеры оставят за зрителем. Для них это также возможность сделать ревизию своей жизни и поступков, посмотрев на них со стороны и не доводя до поезда...

История рассказывает, что будущая актриса родилась под поселком Груздово по дороге из Риги в город Великие Луки - отец Чурсиной ушел на фронт, а беременная мать одна добиралась к родственникам. Поскольку немцы стали наступать, мама вместе с новорожденной дочкой, отправилась в эвакуацию в Сталинабад (ныне Душанбе), этот город и вписан официальным местом рождения Людмилы. У мамы Чурсиной было редкое имя Геновефа (дома ее звали Гена, Генаша), данное ей отцом - латгальским латышом.

- Что вы знаете про ваши латгальские корни?

- От них у меня сохранилось лишь фото деда и его сестер. В детстве я ездила куда-то на хутор — помогала убирать сено. Даже несколько латышских слов знала. Но больше ничего не помню. Жизнь нас разметала — мы не общаемся. Думаю, что все мои латгальские родственники уже покинули этот мир.

- Зато вы не раз снимались в Латвии. У самых известных режиссеров — Яниса Стрейча и Алоиза Бренча.

- Рига в моей жизни всегда была особым городом. Сюда я приезжала на свои первые гастроли с театром Вахтангова. В Латвии я снималась в фильме "Помнить или забыть". Когда я возвращалась с этих съемок, умер мой первый муж (Владимир Фетин). К тому моменту мы уже расстались, я снова вышла замуж, но отношения с Володей поддерживала — мы чувствовали друг друга. Помню, в поезде открыла журнал "Октябрь" и вдруг почувствовала, как похолодели ноги, руки, сердце. Посмотрела на часы: без четверти два. Именно в это время все и случилось...

Потом я снималась у Яниса Стрейча в картине "Долгая дорога в дюнах". В Юрмалу мы ездили к родителям моего второго мужа (океанолога Владимира Залитиса) — они жили в сосновом лесу. В Ригу нас Паулс приглашал со спектаклем "Императрица". Так что ваш город люблю и при первой же возможности охотно еду. 16 апреля приеду и поклонюсь Риге, хоть мне и грустно, что у вас происходят все эти события, связанные с русскоязычным преподаванием, деления людей и так далее. Мы так коротко живем на этой земле, но успеваем так много недоброго натворить — обидно, что мы такие несовершенные…

Когда я снималась в Латвии, никакого напряженного отношения к русским я не чувствовала — все очень хорошо ко мне относились. Мы прекрасно общались с латышскими актерами и режиссером, а потом еще поддерживали отношения. Это была очень естественная и человечная атмосфера.

- Фильм "Долгая дорога в дюнах" впервые открыл в советском кино тему депортации латышей — для вас это стало открытием?

- Какие-то вещи я не знала, какие-то — знала… На обсуждение истории у нас тогда не было времени — график съемок был невероятно плотным. И все же очень символично, по-моему, что моя героиня, которая поначалу в штыки восприняла появление в ее селе ссыльной латышки Марты (героиня Лилиты Озолини) с сыном, потом в пургу, рискуя жизнью, пошла искать мальчика и спасла его. И потом они привязались друг к другу и выстроили очень теплые отношения.

- Год назад в Латвии развернулась бурная дискуссия по поводу показа "Долгой дороги в дюнах" на общественном телевидении. Политрепрессированный Илмарс Кнагис даже заявил, что такая советская интерпретация репрессий - это преступление против латвийского государства и народа…

- Я не могу с этим согласиться. Картину снимал латышский режиссер на Рижской киностудии — они имели полное право снимать все так, как они это представляли и понимали. Как смогли на тот момент, так и сняли. Мы в своей работе были искренни.

На фото: Людмила Чурсина и Евгений Князев.

- Роль Анны Карениной практически для любой актрисы — это такая же прекрасная мечта, как для актера роль Гамлета. Только за последние годы снято три версии с очень хорошими режиссерами и актерами — Сергей Соловьев с Татьяной Друбич, Джо Райт с Кирой Найтли, Карен Шахназаров с Лизой Боярской. И конечно, трудно забыть советскую версию Александра Зархи с Татьяной Самойловой… Вам какая ближе?

- Я смотрела много версий. Всего их более 30. На мой взгляд, наш фильм с Татьяной Самойловой, Николаем Гриценко и Василием Лановым — наиболее близкий и точный. Это я теперь понимаю, по прошествии времени. Думаю, этот сюжет будут еще не раз переснимать в разных вариантах. Художник — на то он и художник, что может предлагать свою интерпретацию, а там уж — кому какое понимание ближе.

- Как складывались ваши отношения с Анной?

- С возрастом отношение к Анне менялось — ты обретаешь опыт, знания, мысли. По поводу ее решения броситься под поезд все сказал Толстой: "Мне отмщение, и аз воздам". Она решила таким образом наказать себя за всю эту историю.

Будем честны: какая я уже Анна Каренина?! Мы с Евгением Князевым читаем и прослеживаем семейную ситуацию — эта тема вечная для всех нормальных людей. Мы не играем впрямую наших героев, а выступаем в трех ипостасях: от лица автора, очень деликатно - от героев и выразить наше личное отношение к ним. Недавно мы играли в Петербурге — зрители потом подходили и говорили, что слушали на одном дыхании, как будто это все про них. Когда двое живут вместе — во всех разногласиях виноваты оба, а кто больше, кто меньше, кто более благороден, кто менее — это уже решать зрителю.

- Случалось ли вам быть на грани жизни и смерти, как Анне? Что вас останавливало от рокового шага?

- Под поезд не бросалось, но ошибок я в своей жизни наделала немало. После разрыва с первым мужем мне было так тяжело, что однажды решила спрыгнуть с моста. Спас случайно проезжавший мимо таксист - он остановился около парапета, успокоил меня и отвез домой. Тем самым уберег. А через несколько лет пришел на мой спектакль. Я дала ему свой номер телефона, но он так и не перезвонил… Думаю, от роковых ошибок не застрахован никто. Мы всю жизнь учимся любить, понимать, сопереживать. С каким успехом мы закончим свою школу жизни — судить не нам. Отметки нам выставят наверху.

- В кино вы не раз играли Российских цариц (Екатерины Первая и Вторая, Мария Федоровна, княгиня Ольга и др.). Сейчас в России грядут выборы президента. Как думаете — женщина могла бы и сейчас возглавить такую большую страну?

- У каждой моей царицы были свои заслуги перед Россией. Но Екатерина II, при всем ее непростом характере и сделанных ошибка, была одной из величайших государынь. При ней Россия расцвела. Не знаю, найдутся ли сейчас женщины, способные так мудро управлять такой огромной страной, где еще так много несовершенств и проблем. На данный момент я бы ответила пословицей - "На переправе коней не меняют".

- И вы предлагаете не менять?

- Да. Сейчас у нас достаточно сложная ситуация в отношениях с Америкой и Европой — уж и не знаю, что их так раздражает, почему они так ощетинились против России?! Но история — явление живое, она сама рассудит, кто был прав. Я не историк и не политик — мне судить сложно.

- Что думаете про кандидатуру Ксении Собчак на роль государыни?

- Лично я ее не знаю. Она достаточно образованна, умеет складно говорить… Как актрисе, мне было странно, что она так стремительно перевоплотилась в образ строгой сельской учительницы. Слышала, что она создает свою партию. Что ж, флаг ей в руки. Но это не мой выбор.

- Что думаете про скандал с высказыванием Алексея Серебрякова (актер в интервью назвал русской национальной идеей "силу, наглость и хамство") и последовавшими списками актеров, которые не любят Россию?

- Я таких списков не знаю. И вообще против любых списков, кроме списков преступников и убийц. Ну что поделать, если человек так представляет свою родину? Но еще в 18-м веке княжна Мария писала: невозможно не любить землю, на которой ты растешь, на которой твои предки, которые ждут от тебя добра и хороших дел. Плевать в колодец, из которого ты пьешь воду, мне кажется всегда неразумным и нечестным. Для меня один закон: земля, на которой ты живешь, где могилы твоих предков — она сама по себе ни в чем не виноваты. Общество, конкретные люди делают те или иные неверные шаги.

- Писали, что в свое время вы отказались от контракта в Голливуде, потому что вас напугали, что там заставят раздеться.

- К тому времени я уже раздевалась в советском кино. Ставить самоцелью раздеться перед камерой - это неинтересно и пошло. Если в этом есть необходимость по ситуации и содержанию без этого не обойтись — другое дело. Но сегодня уже настолько распяли человеческое тело, что куда уж больше…

Мой отказ от контракта с Голливудом был скорее обстоятельствами того времени. Я не знала языка. К тому же в то время было бы сложно отпустить актрису на 15 сценариев, которые еще непонятно про что. Выдержала бы я это? Да, сейчас много актеров ездят и снимаются, а тогда все это было сложно. Я спокойно отнеслась к отказу — у меня на родине было много интересной работы.

- Как вы отреагировали на начатую в Голливуде акцию #MeToo, когда актрисы и актеры делятся историями, как их склоняли к сексу продюсеры или режиссеры?

- По-моему, это какое-то ханжество 30 лет спустя вспоминать, что кто-то тебя за коленку похлопал или пытался в номере раздеть. Почему тогда 20-30 лет молчала? Надо было сразу дать по рукам, если тебе неприятно и противоречит твоему пониманию отношений мужчины и женщины. И тогда, конечно, за это надо осуждать. Такие акции — они как волны в море — приходят и уходят.

- А вы всегда давали по рукам в таких случаях?

- Когда надо — да. Но рассказывать про это не буду.

- Как бы вы описали сегодняшние процессы в российском кино?

- Мне кажется, что российское кино постепенно восстанавливается. Мне интересно лишь то, где есть талант, глубокая мысль и желание помочь человеку понять этот мир, его взаимоотношения.

- Что, например, вам пришлось по душе за последнее время?

- Недавно с удовольствием посмотрела "Аритмия" - очень вдохновляет. Мне нравятся фильмы Звягинцева, хоть и не все в них. Все же любой фильм, спектакль, искусство в целом должно давать человеку надежду, желание идти вперед, свет впереди. В жизни ведь и так все непросто. Встаешь утром — за окном серое небо, гололед... Так пусть хоть кино дает луч света. Даже у Достоевского, который писал об очень сильных трагедиях, он есть.