Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна считается одним из лучших в Москве. Но скандал, который разгорелся в последние дни из-за развода 82-летнего худрука с 38-летней женой, нанес театру огромный репутационный скандал. Мало того, что уволено все руководство театра во главе с генеральным директором Виталиной Цымбалюк-Романовской, вывезены компьютеры и документация, так еще и сняты самые кассовые спектакли.
"Не имеющий никакого отношения к театру Артур Согомонян вмешивается в репертуарную политику театра, – рассказала на экстренной пресс-конференции в НСН завлит театром Наталия Корнеева. – Например, снят новый спектакль к 120-летию Марины Цветаевой. Некоторые СМИ распространили ложную информацию, что, якобы, Джигарханян был против этой постановки. Ничего подобного – он был в курсе".
"При Виталине в театре были аншлаги и переаншлаги, – продолжает Корнеева. – Она была не просто пианисткой, как все думают, а имела консерваторское образование, прошла обучение менеджменту в театральном деле, чтобы понять, как устроен и функционирует театр. И при не театр стал хорошо зарабатывать – Виталина хотела скорее погасить все долги. Какие, например, прекрасные новогодние сказки у нас вышли при ней!"
С Корнеевой согласна и Элина Мазур, официальный представитель жены худрука и его сестры. "Я вчера была в театре, покупала билет – рассказала Элина. – В зале было 18 человек, это катастрофе для театра. Если так будет идти и дальше, то при проведении театральной реформы такой театр будет попросту расформирован. Актеры не играют, а отрабатывают, обстановка в театре тяжелая".
Сейчас люди, наслушавшись жуткий новостей о творящемся в театре безобразии, в ужасе бегут оттуда, не ходят на спектакли. Но хочется верить, что скоро все уладится и Армен Джигарханян трезво посмотрит на вещи.
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