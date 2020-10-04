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Шумиха вокруг “любовного треугольника” между Наташей Королевой, Тарзаном и Анастасией Шульженко не утихает. В беседе с корреспондентом “Рамблера” девушка раскрыла неожиданные подробности о том, как Сергей отзывался о супруге.
Любовница Тарзана сообщила, как он отзывался о Наташе Королевой
© Instagram

По словам Шульженко, они с Глушко редко обсуждали Королеву. Ведь любовникам было так хорошо вместе, что “раздергивать себя мыслями о другом человеке” никому из них не хотелось.

“Сережа никак о ней не отзывался, как будто ее и нет вовсе. Один лишь раз обмолвился, что она для него — счастливый билет”, — поделилась Шульженко.

Слова любовницы шоумена подтвердила ее близкая подруга МилаНова. По ее словам, когда Настя была рядом с Тарзаном, ему не хотелось говорить о Наташе. И лишь в одной беседе артист упомянул о существовании супруги. МилаНова вспомнила, как в одной беседе Сергей заявил, что давным-давно вытащил свой лотерейный билет, в котором выиграл джекпот (конечно, под ним подразумевалась Королева). Поэтому теперь он себе ни в чем не отказывает — даже в Майями постоянно отдыхает.

Сергей утверждал, что понимает, как сильно ему повезло, и не готов рисковать этим. Но Настя настолько его очаровала, что он напрочь позабыл о том, что стоит на кону.

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