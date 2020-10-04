Любовница Тарзана сообщила, как он отзывался о Наташе Королевой

По словам Шульженко, они с Глушко редко обсуждали Королеву. Ведь любовникам было так хорошо вместе, что “раздергивать себя мыслями о другом человеке” никому из них не хотелось.
“Сережа никак о ней не отзывался, как будто ее и нет вовсе. Один лишь раз обмолвился, что она для него — счастливый билет”, — поделилась Шульженко.
Слова любовницы шоумена подтвердила ее близкая подруга МилаНова. По ее словам, когда Настя была рядом с Тарзаном, ему не хотелось говорить о Наташе. И лишь в одной беседе артист упомянул о существовании супруги. МилаНова вспомнила, как в одной беседе Сергей заявил, что давным-давно вытащил свой лотерейный билет, в котором выиграл джекпот (конечно, под ним подразумевалась Королева). Поэтому теперь он себе ни в чем не отказывает — даже в Майями постоянно отдыхает.
Сергей утверждал, что понимает, как сильно ему повезло, и не готов рисковать этим. Но Настя настолько его очаровала, что он напрочь позабыл о том, что стоит на кону.
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