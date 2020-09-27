Любовница Тарзана дерзко ответила ему и Наташе Королевой

Поклонники обвинили Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко в пиаре. Мол, весь этот скандал с изменой, любовницей и кражей бриллиантов — спланированная акция для поднятия рейтингов певицы и стриптизера. Ведь во время самоизоляции Тарзан жаловался, что сидит без работы и даже позавидовал пенсии пожилых россиян.

Сама Королева в недавнем интервью YouTube-каналу “Нежный редактор” рассказывала, как стала пионером хайпа на эстраде, придумав расставание с Игорем Николаевым и прощальные гастроли. На запись эфира Наташа пришла в красном платье, которое затем фигурировало в соцсетях и о котором поется в ее новой песне про красную помаду.

Все это вызвало гнев россиян. Меж тем любовница Тарзана в перерыве от похода на телешоу решила выступить в личном блоге. Она записала дерзкое видео — ответ мужу Королевой на его оскорбительные высказывания и обвинения в своем признании в измене.

Стриптизер на всю страну заявил, что его “охмурили, опоили и развели на секс”. Анастасию Шульженко он назвал “мошенницeй, существом”. Настя высмеяла любовника за его фразу "я повелся вследствие моего сексизма". Анастасия просветила любовника, что сексизм — это не то, что он думает, а “предрассудки и предвзятое отношение к людям, а также дискриминация по признаку пола”. Все это Шульженко сделала на фоне новой песни Королевой.

Сама Наташа после возникшего скандала обвинила в своих бедах низкий уровень культуры россиян. “К сожалению, общий уровень культуры с годами снижается, внимание зрителя смещается с культурных и моральных ценностей на уровень сплетен, безнравственности и потребительства, — сетует исполнительница песни “Палочка-выручалочка”. — Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму, где ценностями становятся обсуждение личной жизни публичных людей зачастую с использованием недостоверной или незаконно полученной информацией”.