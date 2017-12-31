Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой

Кудрявцева честно рассказала о жизни с бывшими супругами. Впервые телеведущая отправилась под венец в 18 лет. Ее избранником стал музыкант "Ласкового мая" Сергей Ленюк. Но будущая звезда оказалась не готова к семейной жизни.
"Мой муж Сережа настоял на том, чтобы я родила ребенка. Конечно, я была в ужасе. Все-таки 18 лет, а тут малыш. Переехала к нему в Подмосковье. Вообще ничего не было своего, даже подушки", – вспоминает Лера.
Вскоре к Кудрявцевой заявилась любовница мужа. Женщина стала в подробностях рассказывать, как занимается сексом с Сергеем. "Я была на шестом месяце беременности. Потом однажды встретила их вместе, все поняла и съехала к сестре", – поделилась Лера.
После этого больше 10 лет Кудрявцева не решалась на замужество. Только в 2004 году звезда снова связала себя узами брака, но и этот союз не просуществовал долго.
По словам Леры, ее второй супруг оказался аферистом. Мужчина скрылся в неизвестном направлении, после того как задолжал родным Кудрявцевой 300 000 долларов.
Свое счастье телеведущая нашла лишь с третьей попытки. В 2013 году она стала женой хоккеиста Игоря Макарова. О своем любимом звезда отзывается исключительно позитивно. "Конечно, прежней романтики в отношениях уже нет. Мы вместе много лет, это накладывает свой отпечаток. Но я мужа безумно люблю, он очень добрый, заботливый человек", – отметила Лера.
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