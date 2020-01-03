"Любовница Меладзе" из "Виагры" поздравила Брежневу с Новым годом

Слухи о якобы существующем романе между Меладзе и Герцег появились в таблоидах и у специализирующихся на светских сплетнях блогеров несколько месяцев назад. В качестве доказательства "инсайдеры" указывали на странное поведение Брежневой в последнее время. Дескать, она стала публиковать какие-то грустные фотографии с многозначительными подписями и вообще, поудаляла все снимки с мужем.
Участники "любовного треугольника" сплетни не комментировали. Только один раз сама Брежнева не выдержала, высмеяла слухи. Что-то вроде: "Какой, оказывается, у меня муж-супермен. И работает 24/7, и моей карьерой занимается, и семейные дела решает, да еще и успевает к любовницам!". Поверили, впрочем, не все. Недоброжелатели с удовольствием ухватились за новости про "бумеранг для Веры". Певице припомнили, что сама она несколько лет скрывала роман с Меладзе, когда тот еще был женат.
Как бы то ни было, действующие лица нового "любовного скандала" продолжают настаивать на своем - что ничего подобного не было и нет. Эрика Герцег даже написала Брежневой в инстаграме поздравление с наступающим. Сделала это очень сдержанно и почтительно, но при этом тепло, со смайликами-сердечками.
"С наступающим! Обнимаем вас!" - гласил комментарий Герцег к предновогоднему посту Брежневой. Та предпочла слов не тратить, ответила одними смайликами: три эмодзи обнимашек и одно сердечко.
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