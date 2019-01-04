Любовница Евгения Петросяна: жизни без него не мыслю

Девушку обвиняли в корыстных интересах, говорили, что она беременна двойней и даже показывали фотографии ремонта в их предполагаемой квартире. Чтобы прояснить ситуацию, Татьяна под конец года решила прийти в студию программы “Эксклюзив” и рассказать правду.

По ее словам, она пришла работать в театр, когда ей было 18 лет. По началу она занималась сайтом Елены Степаненко и хорошо общалась с ней. Более того, женщина разрешила Татьяне пожить в ее квартире, так как девушка приехала из другого города и нуждалась в защите. Но по прошествии нескольких лет, Степаненко стала видеть в девушке соперницу, и начала кричать на нее и строить козни.

“Спустя время Елена Григорьевна стала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она женщина очень талантливая, яркая, но мы с ней не могли сработаться, потому что я не привыкла, когда на меня кричат. Я постоянно искала проблему в себе, но поняла, что человек просто хочет меня дестабилизировать”, — призналась Татьяна.

После этого она стала больше работать с Евгением Вагановичем, который по началу проявлял к ней отеческие чувства и постоянно спрашивал пообедала ли она, интересовался самочувствием и обсуждал рабочие моменты. Девушки нравилось заниматься не только творческими вопросами, так как Петросян супервостребованный артист, но и помогать ему по хозяйству, потому что в быту он “абсолютный ребенок”.

“Когда пришла к Евгению Вагановичу, то лично я брака не видела, а видела партнерские отношения, уважительные и доверительные, но брака и любви я не видела. Хотя я не имею права судить об этом, это не моего ума дело. На тот момент он был глубоко одиноким человеком”, — призналась Брухунова.По ее словам, когда третьего августа все СМИ узнали о громком разводе двух юмористов, то ее телефон разрывался от звонков, поэтому три дня она просто не отвечала и ни с кем не разговаривала. Для нее это был шок. Последующие месяцы ей пришлось пережить настоящую травлю, потому что пресса караулила ее у офиса и у дома, пыталась выведать тайны ее личной жизни у друзей, коллег и родственников. По ее словам, в их отношениях видят и меркантильный интерес — якобы девушка претендует на баснословное состояние артиста, которое насчитывает сотни миллионов долларов. “Я 12 лет рядом с Петросяном и, если бы была такой, то это бы случилось гораздо раньше, и вся история давно бы закончилась”, — призналась Татьяна.

“Моя задача сохранить его здоровье — прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе. Раз уж так случилось, что я оказалась рядом, я должна Евгения Вагановича не то что омолодить, но не дать возможности расслабиться. Он должен выходить на сцену, пока будет биться сердце”, — рассуждает Брухунова.Когда ведущий программы Дмитрий Борисов напрямую спросил, любит ли девушка Петросяна, то она решила уйти от ответа и рассказала, что как таковой “истории любви” у них не было, просто двум людям очень комфортно друг с другом и они испытывают взаимную симпатию.

“Безусловно, он мне очень близкий человек и он занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю”, — заявила Татьяна.

Осталось загадкой, живут ли вместе Петросян и Бурхунова, которая отказалась говорить о “совместном доме”, но отметила, что они довольно часто вместе ходят в театр и разговаривают на множество тем. Она даже призналась, что ее возлюбленный — настоящая “энциклопедия”. Но ни о каких совместных квартирах и ремонтах, которые приписывают им СМИ, а уже тем более беременности пока говорить рано, хотя девушка мечтает стать матерью.

“Детей и беременности у меня не было и нет, но я вижу себя в роли матери. На данный момент официального предложения не поступало, честное слово”, — призналась муза Петросяна.