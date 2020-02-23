Любовь Успенская сильно пожалела, что пришла на интервью к Ксении Собчак

“Это не пост о справедливости. Это не пост о боли (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание). Это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми”, — начала свою исповедь вокалистка.

А затем королева шансона призвала к ответу телеведущую. Вместо поддержки и помощи артистка столкнулась с чудовищной несправедливостью.

“С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий “хайпа”. Как будто формулировка “хлеба и зрелищ” трансформировалась в “крови и зрелищ”… Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери”, — пишет Любовь Залмановна в блоге.

По ее словам, она шла к Ксении “как мать к матери”. Но вместо этого столкнулась с “холодной, циничной, безрассудной, пустой ведущей шоу”. “Будто выглядывающей из того самого “свадебного катафалка”, оставившая там свою душу. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашенным друзьям”, — не находит себе места исполнительница хита “Кабриолет”.

Певица не может скрыть “горчайшего разочарования”. “Я должна была понимать, что человек, вышедший из приличной семьи, но вошедший в низкосортные шоу, не совсем осознает систему человеческих ценностей. Но чтобы вести себя таким образом, как организатор “Бала Воланда”, я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины. В ней мертво все, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу”, — авторитетно заявила вокалистка.

Ответ Собчак не заставил себя ждать. Ксения в свойственной ей манере расставила все точки над i. Ксения посетовала, что Успенская слишком эмоционально отреагировала на их беседу. Она объяснила это тем, что певица пока не готова понять и услышать от посторонних людей и даже от близких горькую правду.

“Любовь! Вы пришли ко мне как к журналисту. И я вела себя как журналист. Не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные, да неприятные. Но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать”, — заверила Ксения.

По ее словам, в их общении не было ничего личного. “Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени, я могу только постараться разобраться в ситуации. И уж точно я ничего не вырываю из контекста и не “компилирую”. Все, что вы сказали по существу, мы оставим нетронутым монтажом. Я вам это обещаю”, — резюмировала телеведущая.