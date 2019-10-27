Успенская поведала, что покупает красивое нижнее белье. Но она его не носит, то просто лежит дома. Певица также выложила отрывок передачи у себя в Instagram. Это вызвало возмущение пользователей сети, которые назвали Успенскую «пошлой». «Видимо, все темы уже исчерпаны, остались только пошлые!» - написал один из подписчиков. Другие удивлены, почему Успенская так низко опустилась. Некоторые сильно разочарованы в исполнительнице песен.
Успенская также рассказала об одном случае, когда она после вечеринки у подруги – певицы Славы, пыталась выехать из двора, но снесла два забора. В это время она с подружкой играла в «Кто хочет стать миллионером» на мобильном телефоне. Слава отвечала на вопросы правильно, хотя и была пьяной, подчеркнула Успенская.
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