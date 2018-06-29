– Вы были замужем за известным скрипачом и основателем оркестра "Кремерата Балтика" Гидоном Кремером. А он родом из Латвии. Значит, вы уже знали, что такое Прибалтика?

– Да, я, конечно, знакома с Прибалтикой, поскольку папа моей дочери родился в Риге, и мы часто бывали там, но в Вильнюс впервые я приехала с Оскаром. Первый раз мне было сложно. Мы же с Оскаром познакомились в Венеции, а Вильнюс - это уже было совсем другое. Но мне тут с самого первого раза понравилось: такие крошечные улочки, красивый Старый город... И это моё любимое место (улыбается).

Когда-нибудь сделаю и репортаж. Сюда я уже приезжаю как в свой город. Вначале было странно, но потихоньку развернулось все, увидела какая тут интересная культурная жизнь, что много молодёжи, событий, интенсивная ночная жизнь.

Для меня непривычно было то, что люди в Литве говорят медленно. По крайней мере намного медленнее, чем я (смеется). Вообще-то, знаете, когда вы едете к любимому мужчине в гости, то куда ты едешь, не столь важно. Если бы он жил на Камчатке, то и туда поехала бы. Потом ты привыкаешь и срастаешься с местом, а сначала без разницы.

– Быстро привыкаете к новым местам?

– Конечно. Как фотограф, можно сказать, я живу в самолёте. Легко передвигаюсь и даже не представляю себя без передвижения. Для меня это просто норма жизни. Всегда говорю, что под лежачий камень вода не течет. Я не могу просто ждать. Вот и пока вас ждала – прошлась. Просто так сидеть не могла. Я очень активный человек. Много жестикулирую, быстро говорю. Натура такая.

Alexandra Kremer-Khomassouridze © Tomas Ivanauskas

– Мне кажется, что вы с режиссером очень разные или это ложное впечатление?

– Он только кажется таким спокойным (улыбается). Он же творческий человек. Вы видите его спектакли, а там все на грани. На грани грусть и радость. То все взрывается, то утихает. Это и говорит о том, какой у него темперамент.

– А как вы познакомились?

– Мы познакомились в Венеции. На театральном фестивале, где он показывал "Чайку" и вел свой мастер-класс. А я там снимала гондольеров для проекта "Happiness". Потом приехал Гидон с нашей дочерью. Он нас и познакомил. Все происходило в театральных кругах, и y нас уже были общие знакомые. Венеция – маленький городок и все русскоязычные находятся в театральном бьеннале на Aрсенале.

– До этого вы знали что-то о нем?

– Вообще ничего. Где-то месяца три присматривались друг к другу, ездили друг к другу на выходные, и потом впервые я приехала на долгий срок – 3 недели в Клайпеду, где шли репетиции его новой постановки. Там, кстати, на премьере одного спектакля, сделано и первое наше официальное фото.

– Первое впечатление изменилось, после того как начали встречаться?

– Даааа! Тихая часть его мне сразу была понятна. А вот уже громкая часть стала понятной потом. Но он же у нас многогранный.

Oдин из моих друзей сказал прекрасную фразу, которой я руководствуюсь до сих пор. Когда он узнал о том, что я встречаюсь с человеком из Литвы, удивился, такому совпадению: сначала Гидон был из Прибалтики, а сейчас Оскар. Он сказал: "Александрочка, осторожно, потомки Гедиминаса – холодные снаружи – горячие внутри". Это абсолютная правда! Этот стержень мне стал понятен после долгого общения. Литовцы и правда горячий народ. Когда я вижу на сцене темпераментных актеров, Оскара, всегда вспоминаю эту фразу.

Его мнение обо мне со временем тоже изменилось. Вначале он называл меня "женщина-шампанское". Сейчас, конечно, он считает меня более серьезной, глубокой и родной. Мы столько прошли вместе. За наши два года событий было, как за 20 лет.

– А когда знакомство переросло в отношения?

– Мы - люди взрослые и нам было понятно, что с нами происходит с самого начала. Мы просто вместе, и по отдельности у нас уже не бывает. Мы просто все делаем вместе. Конечно, я всегда рада, когда еду в Париж. Там у меня дети и дом. Оскару тоже полезно побыть в одиночестве. Это все нормально и очень хорошо. Но видите, как получается: я приехала на пять дней, а осталась на три недели, и так все время. Поэтому мы никогда заранее не покупаем мне обратный билет. Мы даже не задаем себе вопрос, когда я уезжаю. Просто мы живем сегодняшним днем. Мы бежим на спектакль, к друзьям, на репетиции, в рестораны и, вдруг, завтра я уже не могу. И на вопрос Оскара "Почему?" я отвечаю, что завтра я уезжаю.

– Вы знаете, что до вас Оскарас встречался с молодыми девушками?

– Да, конечно. Я читаю прессу (смеется). Если бы я была мужчиной, я бы встречалась с еще большим количеством девушек, чем он.

Oksanaras Koršunovas, Alexandra Kremer-Khomassouridze © Asmeninio albumas

– Если честно, когда вы появились в его жизни, всех это очень удивило...

– Что мы одногодки? Все меняется. И отношение к жизни и приоритеты. Во-первых, то, о чем вы спрашиваете – прошлое, во-вторых, мы не знаем, что будет завтра, а, в-третьих, мы вообще себе этих вопросов не задаем. Потому что я считаю, что каждый человек соответствует какому-то периоду твоей жизни. Тому периоду соответствовали эти девушки. Слава Богу, что у Оскара девушек было много. Причем в одно и то же время... Эти девушки звонят до сих пор. Много раз в день. Мне, если честно, все это смешно. Они удивили меня количеством и отсутствием гордости. Но их так много, что и ревновать ни к кому невозможно или всерьез воспринимать вcе это.

– Как вы думаете, почему женщин так тянет к нему?

– Во-первых, он красивый, интересный, творческий и знаменитый мужчина. Женщины все это любят. Он может много рассказать и научить. Если с таким человеком, появишься на мероприятии, пресса обратит внимание. Люди, которые были никем, благодаря ему стали кем-то. Если о людях никогда не писали в прессе, то после того как они стали рядом с ним, о них стали писать. Это простые правила шоу-бизнеса. Они же в основном из арт-мира и для них это важно. Для меня забавно все это наблюдать.

Мне приятно, что мой мужчина нравится. Если бы он никому не нравился, это было бы неинтересно даже (смеется). Жизнь - это же театр. Каждая дама выходит на сцену в то время, когда должна выйти, и уходит тоже в свое время. Это все игра, и все это дико интересно.

– Расскажите о своих родителях. Где вы росли?

– Моя мама - азербайджанка, а папа – наполовину грузин, наполовину русский. Родилась я в Москве только потому, что папа там на журналиста учился. Я там родилась, потом мы переехали в Баку, и довольно рано я уехала во Францию. Все мои летние месяцы проходили в горах Грузии, весна и осень – на пляжах Азербайджана и т.д. Я очень интернациональный человек, но паспорт у меня французский.

Что касается родителей, мама всегда и во всем со мной. Она очень любящий и преданный человек. А папа умер, когда мне было всего три года. И все, кто меня видел, мне говорили, что он меня очень сильно любил. Они мне рассказывали все эти истории о его любви и заботе… Поэтому у меня есть очень четкое понимание, что такое мужская любовь. Я это хорошо знаю и чувствую и не могу ошибиться. Когда тебя так сильно любит твой отец, ты хорошо понимаешь, что такое любовь другого мужчины, какая она, также с друзьями и журналистами (смеется). Просто чувствуешь своих людей.

– А с дочерьми вы похожи?

– Мои дочери очень разные. Но мы похожи, с творческим подходом к жизни. Мы - подружки. Ой, если бы они не были моими подружками, разве они меня бы отпускали так надолго? Они понимают, что мама едет к Оскару, которого они обожают. Они, естественно, понимают, что я делаю, и уважают это. Старшая дочь - актриса, фотограф и делает прекрасные фэшн-фотографии. А младшая очень умная. Она у нас во всем директор.

– Скучаете по России?

– У меня нет ностальгии ни по какой стране, потому что я не чувствую себя гражданином какой-либо из выше названых стран. Я очень интернациональный человек. Я не могу сказать, что я русская, грузинка или француженка. У меня все уже перепуталось. Знаете, у меня есть большое счастье - это очень преданные друзья. Это люди, с которыми я дружу 25-30 лет. Я базируюсь на этом. Если они живут в Москве – я чувствую себя как дома там. Если в Вильнюсе, значит, Вильнюс становится домом. Локация у меня идет по людям.

Я езжу много. Вначале с Гидоном и музыкантами, а теперь как фотограф. А когда-то я вообще была эмигрантом во Франции и как эмигрант я ни к чему не привязана. Я прекрасно понимаю, что завтра можно все бросить и уехать. С собой надо иметь только паспорт, банковскую карточку, зубную щетку, расческу в случае моих кучерявых волос (смеется) и крем для лица. Все. Ну и, естественно, еще фотоаппарат и книжку с телефоном. А все остальное можно приобрести на новом месте. Единственный фактор, который не приобретается – это человеческий фактор. Так как я считаю, что дружба – это понятие круглосуточное и, да, мне повезло, и у меня много хороших друзей в разных странах. Например, откуда же я знаю все эти свои любимые места в Вильнюсе? Мне все Оскар и его, a теперь и мои, друзья, показали. Я не сама бродила по городу. У нас свой маленький мир, и мы каждый раз заново строим его.

– Кажется, что для вас самое главное — это люди. Неужели вас никогда не предавали?

– Мне даже стыдно в этом признаться. Были мелочи, но это все забывается. Только если я скажу, что никогда такого не было, завтра вот и случится (смеется). Как я уже говорила, мне просто повезло. Да, могу сказать, что меня никто не предавал. Но это сегодня. Только дай Бог, чтобы это продолжалось.

В моей жизни много всего было. У меня есть художественное образование. Я закончила художественный вуз и после этого работала декоратором в театре. Потом переехала во Францию и работала реставратором. Там познакомилась с Гидоном и, естественно, реставрацией заниматься больше не могла. Надо было заниматься тем, что я могу брать с собой, так как мы очень много ездили. И так я выбрала фотографию, которая стала большой частью моей жизни.

– Некоторые люди мир воспринимают визуально, а некоторые – через звук. А вы?

– Я всегда знала тех, кто слышит. Вся моя семья - музыканты. И Гидон тоже. И в какой-то момент мне стало тяжело с ним, потому что я не так слышу, как он, я рядом, но не вместе.

Для меня важно творить вместе с любимым мужниной. Мне важно видеть. Вот и вас я абсолютно четко визуализирую, ваше лицо, жесты, как свет падает. Тоже самое и Оскар. Мы воспринимаем мир визуально. Зайдя в ресторан, мы долго ищем свое место, потому что смотрим, где, какой свет. Когда идем по улицам, постоянно на что-то отвлекаемся и постоянно друг у друга спрашиваем: "Ты видел?".

Поэтому я все время сижу у него на репетициях и спектаклях. Смотрю, как падает свет, как играют актеры, как смотрится композиция и фотографирую все. "Тартюф" и "Чайку" по 15-20 раз смотрела.

Я воспринимаю мир через фотографию. Сейчас я снимаю театр, но моя профессия — репортажная фотография. Больше всего люблю эти дальние поездки, в которых я могу не спать и не есть. Только снимать людей, мчаться куда-то вперед за редкой историей, только чтобы ветер звенел в ушах, и ждали необычные и новые люди. Сейчас этим занимаюсь мало, но скоро возобновлю опять свои сложные, дальние и удивительные рабочие поездки. Без этого я не могу. Я - настоящий репортер и мне не прожить без попутного ветра и долгой дороги.