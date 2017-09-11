8 сентября в столице Великобритании состоялась пресс-конференция, посвященная выходу фильма “мама!”. По сообщениям брюссельской журналистки Жоэль Лерер, когда представители российских СМИ приехали на мероприятие, им объявили, что Дженнифер Лоуренс, исполняющая главную роль в картине, не желает общаться, и попросили покинуть здание.

Российских журналистов заранее предупредили, что актриса не намерена разговаривать с ними, но киностудия Paramount Pictures, занимающаяся промотуром фильма, пообещала повлиять на решение актрисы. Но у них, по всей видимости, не получилось найти общий язык со звездой.

Анонимный инсайдер издания “Афиши Daily” заявил, что сначала про политическую подоплеку происходящего официально никто не говорил, но представитель пресс-службы студии подтвердила эту информацию.