Лопырева ответила критиковавшей ее брак Собчак

"Мисс Россия - 2003" заявила, что не уважает журналистку, которая, с ее точки зрения, копается в чужом белье ради хайпа и способна подставить любого из своих друзей и сторонников.

"Маниакальное упорство, с которым конферансье и средней руки блогер Собчак пытается взаимодействовать со мной в личных SMS и в информационном пространстве, выглядит забавно, но у каждого, как говорится, свои тараканы", - написала Лопырева на своей странице в Instagram.

По мнению 36-летней модели, Собчак принимает участие в информационной войне, которую развернули против нее и ее мужа. "Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем", - обратилась Лопырева к интернет-пользователям.

Ранее Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте выложила пост, в котором выразила мнение, что родные Тетевик Карапетян, от которой ушел Булатов, в течение года перекроют бизнесмену доступ к финансам. В своей публикации телеведущая заявила, что как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Лопырева вернется на рынок тех, кто в вечном поиске.

Напомним, Тетевик Карапетян является дочерью предпринимателя Самвела Карапетяна. Булатов ушел от супруги, когда та была беременна вторым ребенком. Лопырева впервые стала мамой в феврале 2019 года, родив от Булатова сына в одной из клиник Майами в США, которого назвала Марком-Лионелем. Модель на протяжении длительного времени скрывала беременность, однако в середине декабря 2018 года подтвердила свое "интересное положение".