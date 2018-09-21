Издание отмечает, что раньше женщины дружили между собой, однако позднее Милявская стала критиковать Кипер. Более того, она обвинила своего бывшего продюсера в том, что та не доплатила ей примерно 6 млн руб. за песни "Ориентация — север" и "На "Титанике".
Тогда Елена Кипер подала в суд на Лолиту, обвинив ее в клевете. Первый раз суд признал правоту певицы. Тогда бывший продюсер подала апелляцию, однако и она осталась без удовлетворения.
"Сегодня поставлена точка в деле о "чести и достоинстве" Елены Кипер. Суд повторно подтвердил мое право называть вещи своими именами. Теперь, после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом", — рассказала Лолита в инстаграме.
Как отмечается, женщины подписали договор о сотрудничестве три года назад. Однако выяснилось, что невнимательность певицы лишила ее авторских отчислений.
Бейонсе обвинили в ведьмовстве и убийстве котенка
Экс-ударница коллектива Бейонсе Кимберли Томпсон...
Анджелина Джоли и Брэд Питт налаживают отношения
Казалось, бракоразводный процесс Андежилны Джоли и...
Лолита выиграла суд против своей подруги, лишившей ее доходов
Певица Лолита Милявская вновь выиграла суд против...
Букингемский дворец объявил о новой помолвке в королевской семье (1)
Букингемский дворец объявил о помолвке еще одной...
Шнур отдыхает. Элизабет Олсен научила телеведущего русскому мату (1)
Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли...
TOP новостей
Экономист о ценах в Литве: у нас есть старая серьезная проблема (12)
Попытка снизить цены ни к чему не приводить, поскольку...
Центральная часть Вильнюса закрыта для автомобилей: за нарушения ждут штрафы
Папа римский Франциск прибудет в Литву в выходные,...
Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (15)
Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....
В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (64)
В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...
Мир ждет, заговорит ли папа в Литве о скандале с сексуальными домогательствами (11)
В предстоящие выходные, когда папа Франциск будет...