Лолита выиграла суд против своей подруги, лишившей ее доходов

Издание отмечает, что раньше женщины дружили между собой, однако позднее Милявская стала критиковать Кипер. Более того, она обвинила своего бывшего продюсера в том, что та не доплатила ей примерно 6 млн руб. за песни "Ориентация — север" и "На "Титанике".

Тогда Елена Кипер подала в суд на Лолиту, обвинив ее в клевете. Первый раз суд признал правоту певицы. Тогда бывший продюсер подала апелляцию, однако и она осталась без удовлетворения.

"Сегодня поставлена точка в деле о "чести и достоинстве" Елены Кипер. Суд повторно подтвердил мое право называть вещи своими именами. Теперь, после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом", — рассказала Лолита в инстаграме.

Как отмечается, женщины подписали договор о сотрудничестве три года назад. Однако выяснилось, что невнимательность певицы лишила ее авторских отчислений.