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Российская певица Лолита Милявская в ходе передачи "Сегодня вечером" вспомнила о несчастном случае, сделавшем ее бесплодной.
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
© Sputnik / Scanpix

Она рассказала, что в 1995 году вместе с бывшим мужем Александром Цекало участвовала в съемках клипа "Баден-Баден". Это происходило зимой в минус 26 градусов. Во время работы над видео исполнительница должна была погрузиться в аквариум с осетрами, будучи при этом одетой в пышное платье и тяжелый парик.

"И произошла страшная вещь: при погружении, а надо было сниматься под водой, просто уйти под воду, я опустилась на дно и уткнулась в стекло, парик намок, и я не смогла всплыть. И когда я всплыла, все поняли что это катастрофа, я реально задыхаюсь", — поделилась звезда. Она пояснила, что ее удалось вытащить из воды, однако на съемках она простудилась.

"С этого начались мои большие "классные" женские приключения. Вот этот "подвиг" стоил мне возможности деторождения", — призналась Лолита.

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