Лолита рассказала о брачном договоре

55-летняя певица Лолита тяжело переживает очередной развод. Она не скрывает, что инициатором расставания был 44-летний Дмитрий Иванов, который больше не мог мириться с постоянной занятостью избранницы. Пока знаменитости не подали заявление о расторжении брака, но речь уже зашла о юридическом разделе имущества. Об этом пишет "СтарХит".

В очередном интервью Лолита заявила, что практически сразу после свадьбы, состоявшейся в 2010 году, они с Ивановым подписали брачный контракт, чтобы при разводе он не мог претендовать на ее имущество. Свои опасения на этот счет артистка считает оправданными, ведь однажды уже поплатилась за чрезмерную доверчивость. "Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег. Просто из-за того, что у меня не было брачного контракта. Он их украл", — подчеркнула звезда.

Сейчас Лолита владеет квартирой в Москве, дачей в Подмосковье и домом в Болгарии. Именно в зарубежном особняке у Черного моря артистка предпочитала отдыхать вместе с мужем.

При этом Лолита уверена, что у мужа никогда не было меркантильного интереса. Дмитрий зарабатывал самостоятельно, оказывая услуги тренера по фитнесу и сквошу. Конечно, Иванов получал гораздо меньше супруги, зато ему хватало средств на подарки для нее.

Недавно певица призналась, что сердце бывшего уже не свободно. Сама же она никак не может смириться с крахом отношений, поэтому по ночам пишет Дмитрию трогательные смс. По словам Лолиты, девять лет, прожитые в браке с ним, были самым счастливым периодом ее жизни.

Напомним, артистка отправлялась в загс пять раз. Она всегда откровенно рассказывала о проблемах в личной жизни и не скрывала, что экс-мужья доставили ей немало боли.