Певица уже подыскивает себе новую пару.
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Певица Лолита рассказала, какие качества должны быть у ее потенциального мужа. Своими размышлениями артистка поделилась в комментариях к видео с отдыха в Болгарии, которое она опубликовала на странице в Instagram.

"Мне нужен сильный и умный. Подождем", — написала Лолита, отметив, что замуж "больше не хочет" и ей "очень хорошо жить одной".

Напомним, недавно певица рассталась с Дмитрием Ивановым, с которым прожила в браке 9 лет.

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