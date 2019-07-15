Певица Лолита рассказала, какие качества должны быть у ее потенциального мужа. Своими размышлениями артистка поделилась в комментариях к видео с отдыха в Болгарии, которое она опубликовала на странице в Instagram.
"Мне нужен сильный и умный. Подождем", — написала Лолита, отметив, что замуж "больше не хочет" и ей "очень хорошо жить одной".
Напомним, недавно певица рассталась с Дмитрием Ивановым, с которым прожила в браке 9 лет.
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