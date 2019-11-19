Лолита раскрыла размер своих заработков и расходов

Она назвала себя "недешевой" артисткой и пояснила, что за каждое свое выступление берет от 40 тысяч евро. Сумма варьируется в зависимости от нагрузки и перелета. "Я человек, которому не так много надо, хотя много имею. Но я много имею потому, что у меня никогда не было цели иметь деньги", — объяснила звезда.

Лолита добавила, что за последний месяц потратила 100 тысяч евро. По ее словам, деньги ушли на съемки двух клипов и на два рабочих компьютера. "Я не шмоточница. У меня достаточно недвижимости, я построила дом — это все содержать очень тяжело", — призналась исполнительница.

В первой части передачи Лолита раскрыла подробности отношений и развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам певицы, их брак был неравным из-за разницы в возрасте. Артистка подчеркнула, что не собиралась выходить замуж за Иванова, поскольку никто из них не испытывал ярких эмоций по поводу этих отношений.