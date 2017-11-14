"Популярность по-человечески бывает неудобна, – улыбнулась Лолита. – Хочется в магазине на распродаже покопаться, а тут одна покупательница узнала, потом вторая, третья... Пока фотографировались, понравившуюся тряпку из-под носа увели. Но обычно меня не воспринимают как человека из телевизора. Прохожие меня узнают. Реагируют нормально, без экстрима. Общаются как с соседкой. Люди здороваются, вступают в беседу. Я отвечаю. Не умею играть в недоступность, она мне несвойственна. Если хочу быть недоступной – из дома не выхожу, на телефонные звонки не отвечаю".

В день рождения Милявская сделала неожиданное признание. "Я алкоголик. Могу так себя назвать, – заявила она. – Как известно, тот, у кого реальные проблемы с выпивкой, никогда не признается никому, даже себе в том, что он алкоголик. Ну а у меня проблем нет. Да, меня можно периодически застать с бокальчиком виски в руках, и я не вижу в этом ничего плохого. Иногда позволяю себе расслабиться", – цитирует певицу "Теленеделя".

Тема алкоголизма часто всплывает, когда речь заходит о звездах, хотя не все признают наличие зависимости.

Например, певец Крис Кельми сообщил: "У меня есть проблемы с сосудами на ногах. Вот это меня тревожит. Все остальное – ерунда. Да, я могу выпить, знаю о своей проблеме, поэтому и благодарен за помощь друзьям". Вместе с Евгением Осиным он отправился в центр реабилитации в Таиланде.