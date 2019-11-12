Лолита объяснила свое увлечение молодыми мужчинами

"Этот брак изначально все назвали мезальянсом, поскольку разница в возрасте. Могу сказать, что я к ней никак не отношусь, поскольку все мои мужчины были младше меня. Ну или старше там на год, два. Тут дело в энергетике — если она у тебя есть, ты можешь позволить себе человека, у которого энергетики достаточно. Если нет, то ты будешь спать с дедушкой. Я не готова была спать с дедушками, поэтому я позволила себе..." — объяснила Лолита.
Артистка подчеркнула, что изначально не собиралась выходить замуж за Иванова, поскольку никто из них не испытывал ярких эмоций по поводу этих отношений. По словам певицы, при знакомстве она приняла его за стриптизера.
Ранее в ноябре Иванов рассказал о причинах разрыва с Лолитой. По его словам, он хотел совместных детей, однако Милявская отказывала ему.
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