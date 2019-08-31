Лолита намекнула, что молодой муж уже нашел ей замену

Подписчики и друзья Лолиты попытались поддержать ее добрыми словами в соцсетях. В частности, певица Анжелика Варум написала большой и эмоциональный пост, в котором попыталась подбодрить коллегу: "Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи".

Досталось от Варум и обидчикам Лолиты: "Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите. Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно".

В заключение своего эмоционального высказывания Варум отметила, что "любить, как свою единственную и неповторимую женщину, эту огромную планету — Лолиту Милявскую — непросто", и порекомендовала мужчинам рассчитывать свои силы и не соваться к звезде, если их не хватает.

О предстоящем разводе с 44-летним мужем Милявская рассказала еще в начале июля в Instagram: "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. У меня был замечательный молодой муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне".

Позже СМИ сообщали о том, что Милявская приехала в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле в очень подавленном настроении и — судя по всему, из-за стресса — заметно сбросила вес. "Грустная и красивая" — писали тогда в прессе.

При этом на тот момент речь о сохранении брака все еще шла. "Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод, — говорила Милявская. — Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений".

На вопрос о том, как знаменитость относится к брачным контрактам, она призналась, что давно уже обезопасила себя такого рода документом. "Я хорошо отношусь к брачным контрактам. Это нормальная мировая практика", — сказала Лолита.

Романтические отношения Лолиты с бывшим теннисистом Ивановым завязались в конце прошлого десятилетия, и вскоре пара вступила в официальный брак. Пятый муж артистки оказался моложе ее на 11 лет, но это никого не смущало. Певица часто признавалась, что именно этот мужчина сделал ее по-настоящему счастливой и позволил почувствовать себя защищенной. В канун семилетия со дня свадьбы Иванов заявлял в интервью, что в их отношениях романтики немного, но уважение и забота присутствуют всегда: "Романтика была на первом этапе отношений — сейчас уже больше бытовуха. Ну, массажи всегда Лоле делаю. Потому что вижу, как она приходит, ложится уставшая. Но массаж ног для меня — не романтика, а что-то само собой разумеющееся".