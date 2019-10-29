Лолита Милявская подала иск о признании ее пятого брака фиктивным

Иск артистки стал ответным шагом на заявление Иванова о разводе, поданное в начале октября. Как сообщает "Комсомольская правда", заседание пройдет в ближайшее время, интересы Лолиты будет представлять известный адвокат Сергей Жорин, который рассказал о новых обстоятельствах скандального дела.
В разговоре с изданием юрист пояснил, что прожитые вместе 9 лет не влияют на решение суда. "Все дело в том, с какими целями один из них вступал в брак, - цитирует его "КП". - Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным. Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались".
Подробностей адвокат пока не раскрывает, но заметил, что для его клиентки имущественные вопросы не стоят на первом плане, в первую очередь она хочет добиться справедливости. "Когда она узнала определенные обстоятельства, она просто не могла поступить иначе: для нее важно зафиксировать это по закону, - пояснил Жорин. - Она принципиальный человек, и хочет чтобы все было по-честному и в рамках закона".
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