В одном из комментариев в Instagram артистка заявила, что пока не подавала заявления о разводе и списала все на кризисы, которые в отношениях бывают у всех. "Мы с Димой пока ещё муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность", - написала Лолита.

Ранее она объяснила причину заявления о расставании с супругом, рассказав, что муж ее "послал".

Лолита и Дмитрий Иванов прожили в браке 9 лет. Супруг на 12 лет моложе певицы.