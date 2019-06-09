Лолита Милявская матом отреагировала на решение суда взыскать с нее 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ. Певица записала эмоциональное видеообращение и разместила его на своей странице в Instagram. В конце артистка добавила, что готова заплатить штраф в пять тысяч рублей и за мат.

ТСЖ "Большие Каменщики" подало на певицу в суд в начале этого года. Ее долг составил около 609 тысяч рублей, также она должна была заплатить пени в размере 100 тысяч рублей и госпошлину. Лолита настаивает, что все оплатила.