Лолита готова вновь выйти замуж, хотя еще в мае не собиралась

В комментарии изданию “Экспресс-газета” артистка так охарактеризовала отношения с бойфрендом: “Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным”.

Певица добавила, что ее нынешний избранник — “бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный”.

О том, что у артистки новый роман, СМИ сообщили в январе. В феврале певица подтвердила эту информацию. Личность нового бойфренда звезда не раскрывает.

Напомним, всего Лолита была замужем пять раз. Третьим мужем артистки стал Александр Цекало, с которым она прожила с 1988 по 2000 год. С пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, певица сыграла свадьбу в 2010 году и официально расторгла с ним брак в апреле 2020 года.