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Не успели забыться страсти вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова, как в Басманный суд снова поступил иск. На этот раз певица попросила суд официально выдворить из своей квартиры тренера игры в сквош, сняв его с регистрационного учёта.
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
© Sputnik / Scanpix

Как пояснил "МК" адвокат Милявской Сергей Жорин, иск, который поступил в Басманный суд 22 июня, носит чисто формальный характер:

- Бывший муж Лолиты уже более года не проживает в этой квартире, не платит за коммунальные услуги. Более того он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учёта, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд, - пояснил адвокат Жорин.

Защитник также отметил, что певица не будет требовать через суд деньги, которые все это время она была вынуждена платить за формального жильца.

- Нет, никаких исковых требований нет, - отметил адвокат.

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MK.ru
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