Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа

Как пояснил "МК" адвокат Милявской Сергей Жорин, иск, который поступил в Басманный суд 22 июня, носит чисто формальный характер:
- Бывший муж Лолиты уже более года не проживает в этой квартире, не платит за коммунальные услуги. Более того он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учёта, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд, - пояснил адвокат Жорин.
Защитник также отметил, что певица не будет требовать через суд деньги, которые все это время она была вынуждена платить за формального жильца.
- Нет, никаких исковых требований нет, - отметил адвокат.
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