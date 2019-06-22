Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина после выписки ее супруга Бари Алибасова сама попала в больницу. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина. Артистка пожаловалась ей на два ночных приступа бронхиальной астмы, после чего та вызвала матери бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики незамедлительно приняли решение о госпитализации Федосеевой-Шукшиной.