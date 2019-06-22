Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина после выписки ее супруга Бари Алибасова сама попала в больницу. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина. Артистка пожаловалась ей на два ночных приступа бронхиальной астмы, после чего та вызвала матери бригаду скорой помощи.
Прибывшие медики незамедлительно приняли решение о госпитализации Федосеевой-Шукшиной.
Бывший муж Ксении Собчак не будет платить алименты на сына
Развод телеведущей Ксении Собчак и актера Максима...
Затмить Меган любой ценой: Кейт Миддлтон снова беременна (3)
Герцогиня Кембриджская Кейт беременна четвертым...
Бывшая жена Шнурова рассказала про его запои (3)
Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда во время...
ВИДЕО: В трусах в Кремле. Публика в недоумении от наряда Бузовой (11)
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова смутила...
TOP новостей
ФОТО: на вильнюсском проспекте Гедиминаса – репетиция гонок на 1006 километров (5)
В субботу во второй половине дня в Вильнюсе на...
Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила (25)
Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто...
Историю пишут победители: что в Беларуси делают с наследием князя Гедиминаса (57)
С открытием туристического сезона многие бюро...
В новейших рейтингах партий – плохие сигналы консерваторам (11)
В июне немного снизилась популярность Союза отечества...
Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (3)
Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...