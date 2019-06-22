Актрису госпитализировали с приступом бронхиальной астмы.
© RIA/Scanpix

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина после выписки ее супруга Бари Алибасова сама попала в больницу. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина. Артистка пожаловалась ей на два ночных приступа бронхиальной астмы, после чего та вызвала матери бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики незамедлительно приняли решение о госпитализации Федосеевой-Шукшиной.

Бублик
Статьи по теме:

Бари Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Продюсера было нелегко незаметно вывезти из клиники.

Внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки (6)

В городе-курорте Железноводск стартовал первый...

Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым

Бари Алибасов недавно вышел в свет в гордом...

Нонна Мордюкова жалела, что не спасла Василия Шукшина от алкоголизма (4)

Нонна Мордюкова прожила яркую жизнь, в которой нашлось...

Знаменитости

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Актрису госпитализировали с приступом бронхиальной...

Бывший муж Ксении Собчак не будет платить алименты на сына

Развод телеведущей Ксении Собчак и актера Максима...

Kate Middleton ir princo Williamo šeima Kate Middleton ir princo Williamo šeima Kate Middleton ir princo Williamo šeima

Затмить Меган любой ценой: Кейт Миддлтон снова беременна (3)

Герцогиня Кембриджская Кейт беременна четвертым...

Бывшая жена Шнурова рассказала про его запои (3)

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда во время...

ВИДЕО: В трусах в Кремле. Публика в недоумении от наряда Бузовой (11)

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова смутила...

TOP новостей

ФОТО: на вильнюсском проспекте Гедиминаса – репетиция гонок на 1006 километров (5)

В субботу во второй половине дня в Вильнюсе на...

Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила (25)

Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто...

Мирский замок Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок

Историю пишут победители: что в Беларуси делают с наследием князя Гедиминаса (57)

С открытием туристического сезона многие бюро...

В новейших рейтингах партий – плохие сигналы консерваторам (11)

В июне немного снизилась популярность Союза отечества...

Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (3)

Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...