Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику, сообщает Bild.
Tillas Lindemannas
© Itar-Tass / Scanpix

Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Линдеманн находился в баре со знакомым и подругой. Там к нему подошел 54-летний житель Гамбурга с просьбой сделать селфи, однако музыкант отказался.

После этого поклонник начал оскорблять подругу Линдеманна. Музыкант потребовал от него извиниться перед женщиной, но в результате ударил мужчину в лицо, из-за чего тот получил перелом челюсти.

Сам лидер Rammstein пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Тилль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой. Музыкант отметил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

Lenta.ru
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