Лев Лещенко с женой госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Лучший друг Владимир Винокур уже навестил семейство.
Как стало известно «МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.
Владимир Винокур навестил друзей на больничной койке. С его слов, певец с супругой в последнее время из России не выезжали.
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