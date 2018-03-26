27 июля в клубе Studio 69 выступит российская телеведущая и певица Ольга Бузова.
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Ольга Бузова на сегодняшний день одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым внезапно стала певицей, отчего ее популярность возросла в разы.

Творчество Ольги, а также ее участие во многих популярных развлекательных программах всегда имеет очень широкий отклик. Бузова является объектом жарких споров по поводу ее вокальных талантов, критики, восхищения, главной героиней интернет-пародий и мемов в русскоязычном сегменте Интернета. На Instagram-аккаунт Бузовой подписаны более 11 миллионов пользователей.

Прошлый концерт в Риге в октябре 2017 года собрал полный зал. Тогда Бузова представляла сольный альбом "Под звуки поцелуев". 27 июля она исполнит все свои хиты, включая самые свежие.

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