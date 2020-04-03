Лещенко выступил с важным заявлением о коронавирусе

«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом! Спасибо докторам!» — поделился подробностями Лещенко.

24 марта Льва Лещенко и его жену госпитализировали в городскую клиническую больницу №40 в московском поселке Коммунарка. У артиста диагностировали двустороннее воспаление легких. Спустя двое суток у певца подтвердился COVID-19. 31 марта стало известно, что состояние здоровья Лещенко улучшилось: ему перестали проводить кислородные процедуры и перевели в палату к супруге.