Лещенко выступил с важным заявлением о коронавирусе

«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом! Спасибо докторам!» — поделился подробностями Лещенко.
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С Благодарностью, от всей души. #ЛевНадежда
24 марта Льва Лещенко и его жену госпитализировали в городскую клиническую больницу №40 в московском поселке Коммунарка. У артиста диагностировали двустороннее воспаление легких. Спустя двое суток у певца подтвердился COVID-19. 31 марта стало известно, что состояние здоровья Лещенко улучшилось: ему перестали проводить кислородные процедуры и перевели в палату к супруге.
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