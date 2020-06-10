Лещенко рассказал о самочувствии после COVID-19

«Это все еще долго будет, наверное, потому что само по себе воспаление легких имеет такой как бы процесс восстановления очень долгий, — приводит слова Лещенко РИА «Новости».
Артист отметил, что по-прежнему продолжает работать и выразил надежду на то, что в скором времени восстановит былую форму. Также Лещенко поблагодарил медицинскую сестру, которая поддержала его, когда певец болел коронавирусной инфекцией нового типа.
Напомним, Льва Лещенко положили в больницу 24 марта. Спустя некоторое время подтвердилось, что он заражен COVID-19. Инфекция спровоцировала пневмонию. Спустя несколько дней 78-летнего артиста перевели в обычную палату. Позднее он сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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