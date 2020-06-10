aA
Народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил, что систематически чувствует усталость после перенесенного им воспаления легких на фоне COVID-19. По словам певца, у него бывает легкая одышка.
Лещенко рассказал о самочувствии после COVID-19
© RIA / Scanpix

«Это все еще долго будет, наверное, потому что само по себе воспаление легких имеет такой как бы процесс восстановления очень долгий, — приводит слова Лещенко РИА «Новости».

Артист отметил, что по-прежнему продолжает работать и выразил надежду на то, что в скором времени восстановит былую форму. Также Лещенко поблагодарил медицинскую сестру, которая поддержала его, когда певец болел коронавирусной инфекцией нового типа.

Напомним, Льва Лещенко положили в больницу 24 марта. Спустя некоторое время подтвердилось, что он заражен COVID-19. Инфекция спровоцировала пневмонию. Спустя несколько дней 78-летнего артиста перевели в обычную палату. Позднее он сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Лещенко выступил с важным заявлением о коронавирусе (1)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вылечился от COVID-19 ....

"Нулевой пациент" в шоу-бизнесе: Лещенко мог заразить коронавирусом десятки звезд (21)

В российском шоу-бизнесе начинается паника. В четверг...

TOP новостей

Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить в силе (3)

Правительство Литвы в среду примет решение, отменить...

На объездной дороге в Вильнюсе водители могут попасть в неприятную ситуацию (2)

Даже опытному водителю в чужом городе непросто...

В Клайпеде за участие в родах мужчине придется заплатить 50 евро (16)

Во время карантина много говорилось о введении запрета...

Карантин меняет условия работы в офисах: речь идет о перепланировке и новых расходах

Рынок офисных помещений переживает перемены, считают...

Отменять все запреты министр не хочет: что останется в силе после карантина (55)

Правительство Литвы 10 июня будет решать, будет ли...

|Maža didelių žinių kaina