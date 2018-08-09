Лера Кудрявцева стала бабушкой

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева – супруга хоккеиста Игоря Макарова, которая должна сама родить в ближайшее время, стала бабушкой Льва.
© Vida Press

Так назвали мальчика, который родился у ее 28-летнего сына Жана Ленюка, сообщает портал Super.

Внука назвали Львом в честь отца Леры Кудрявцевой — Льва Николаевича. Ребенок, которого ожидает сама телеведущая, станет первенцем в их браке с Игорем Макаровым.

Таким образом, окажется, что этот ребенок станет дядей новорожденному внуку Леры, а разница в возрасте между старшим и младшим ребенком телеведущей будет больше 28 лет.

Вести.Ru
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