Лера Кудрявцева потеряла сознание на "Новой волне"

Как сообщает портал Super, коллектив "Муз-ТВ" отмечал в одном из рестораном день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева, где присутствовали и Лера Кудрявцева. Неожиданно теледива побледнела и начала терять сознание. Гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров оказан ей первую помощь, а затем приехали медики "скорой".
Друзья Кудрявцевой объяснили все случившееся тем, что у телеведущей от жары скакнуло давление. Сама она назвала Армана "своим спасителем".
К вечеру телеведущая полностью пришла в себя и на следующий день смогла отработать на фестивале.
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