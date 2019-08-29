Лера Кудрявцева потеряла сознание на "Новой волне"

48-летней телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на фестивале "Новая волна" в Сочи, Сейчас в городе установилась довольно жаркая погода под +30 градусов и многие выступающие говорили, что работать не очень легко.
© Sputknik/Scanpix

Как сообщает портал Super, коллектив "Муз-ТВ" отмечал в одном из рестораном день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева, где присутствовали и Лера Кудрявцева. Неожиданно теледива побледнела и начала терять сознание. Гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров оказан ей первую помощь, а затем приехали медики "скорой".

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Друзья Кудрявцевой объяснили все случившееся тем, что у телеведущей от жары скакнуло давление. Сама она назвала Армана "своим спасителем".

К вечеру телеведущая полностью пришла в себя и на следующий день смогла отработать на фестивале.

MK.ru

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