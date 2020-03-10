Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

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Недавно ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева дала интервью, в котором призналась, что чувствует себя гораздо лучше "без кусков резины" в теле. А на днях 48-летняя теледива и вовсе показала себя в купальнике на одном из пляжей в Дубае. Снимок в бикини знаменитость опубликовала в Stories своего Instagram.
Фотография Кудрявцевой мгновенно разлетелась по ее фанатским пабликам в социальной сети. Многие фанаты отметили, что звезда российского телевидения прекрасно выглядит, даже без силиконовой груди.
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Напомним, недавно Лера в подробностях рассказала о своих пластических операциях в программе «Алена, блин» на YouTube.
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