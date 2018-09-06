Лепс скрывает икону, которую ему подарил Путин

Григорий Лепс представил в Москве в Государственном Историческом музее выставку принадлежащих ему икон. В сером костюме и в черных очках, напоминающий повзрослевшего героя фильма «Однажды в Америке», главный мачо российской эстрады рассказал о своей знаменитой коллекции икон, в которой на сегодняшний день насчитывается 200 экспонатов и которая, по словам маэстро, «входит в десятку, а то и в пятерку крупнейших в мире».

Когда-то за первый триптих певец расплатился машиной «Ауди-А8», тремя телевизорами и двумя холодильниками. Сейчас коллекция икон Лепса оценивается в 25–35 млн долларов. Они хранятся в загородном доме музыканта. По его словам, без особой охраны.

— Зачем? — пожимает плечами Григорий. — Украсть ее, может быть, и нетрудно, но продать иконы практически невозможно — все же знают, что это мои (в 2012 году был выпущен каталог коллекции артиста)…

— Григорий, какой реакции от публики вы ждете, выставляя свою — одну из самых дорогих в мире — коллекцию?

— Я очень надеюсь, что людям она понравится — и они порадуются за меня. Я в некоторой степени сохраняю эти предметы, ведь иногда в храмах нет денег на реставрацию и уход за иконами — и некоторые раритеты, ценные образа просто гибнут.

— Как вы ухаживаете за своими экспонатами?

— Есть специально обученные люди, они приходят раз в месяц, и если видят помарочку, сразу же ее устраняют. Конечно, в помещении соблюдаются температурный режим и режим влажности.

— Сколько стоит содержать такую коллекцию? Больше 100 000 рублей в год?

— Чуть поменьше, но все равно — это огромные средства для некоторых храмов. Для меня не очень, говорят же, что я много зарабатываю. И мне помогает Господь Вседержитель.

Лепс собирает образа, принадлежащие кисти разных мастеров, «пришедшиеся ему по сердцу».

— Знаю одного человека, который собирает иконы одного мастера, Чирикова, но это больше похоже на капиталовложение, — говорит Лепс.

Сейчас у Лепса 200 икон, и у каждой есть своя история. Одну, мироточащую, он подарил другу, а самая первая и самая дорогая в коллекции — образ «Спаса Нерукотворного» — была подарена музыканту его другом.

— К вам часто обращаются друзья с просьбой купить для них икону?

— Это очень странная просьба, у меня определенный вкус — и человеку может не понравиться то, что я куплю ему за его деньги: «Скажите, что вам нужно, и я дам совет, где это искать и сколько это может стоить» — вот моя позиция, — говорит музыкант.

Один из образов в коллекции — подарок Президента России Владимира Путина. На вопрос корреспондента, почему подарка президента нет на выставке, коллекционер отвечает:

— Она лежит у меня дома (хотите купить — не продам!). Был праздник для определенного круга, пели Басков, Киркоров, Долина и я. А потом каждому из нас преподнесли подарки. И Владимир Владимирович, зная, наверное, что я собираю иконы, подарил мне образ Христа Спасителя с надписью: «В.Путин. С уважением».

В планах Лепса вернуть из Англии образ, вывезенный из России во время революции. Дело за малым: цена вопроса — 1 миллион фунтов, что даже для самого богатого музыканта России значительная сумма.

«Но у меня есть друзья, с которыми мы все преодолеем», — уверен Григорий.

По словам маэстро, он не выходит из дома и не ложится спать, не совершив молитву.

— Вы — фанатичный верующий?

— Нет, отведи Господи....

— Когда вы в последний раз были в церкви?

— Вчера и позавчера. Я на гастролях часто бываю, и вообще, если вижу храм, всегда захожу. Хотя в принципе молиться можно где угодно.

— В каком самом необычном месте совершали молитву?

— В храме Гроба Господня в Иерусалиме.

— Чем необычна для вас главная Мекка паломников всего мира?

— Я считаю, что там никогда не было Христа, и этому есть исторические подтверждения.

— Вы изучаете Библию?

— Я только ее читаю. Чтобы изучать, на это надо положить жизнь, и не одну. Просто мое мнение и мнение официальной истории не сходятся: я много спорил со священниками на эту тему. Переубедить они меня не смогли, но один сказал: «Григорий, не важно, где Христос родился, не важно, где его распяли, главное — веришь ты или нет?» Я верю.

— Вы совершаете паломнические поездки?

— Нет. Но когда бываю в Иерусалиме, захожу в храм Гроба Господня. Из любопытства был в Палестине на месте захоронения Иисуса Навина. На мой взгляд, это оказалось намного интереснее, и я считаю, что Христа распяли именно там…

— Сейчас во всех концертах по ТВ звучит ваша песня, записанная с Александром Розенбаумом и Иосифом Кобзоном, «Вечерняя застольная». Как сложилось трио?

— Я очень хотел, чтобы с нами эту песню спел Иосиф Давыдович, просил его об этом… И очень рад, что у нас это получилось.

— Чем вы будете заниматься, когда закончите петь?

— Связки не бесконечны… Сколько я еще пропою? Три года, ну пять… на смену идут молодые с сильными голосами. А я найду, чем себя занять. Есть очень много мест в мире, где я не был…

— Жалеете, что вам запрещен въезд в США?

— Да нет, есть много другого прекрасного в мире… Хотя, конечно, в Америке хорошо…

На вопрос: «Кто унаследует вашу коллекцию икон?» — Лепс ответил: «Пока дети слишком малы, чтобы понять, что именно папа собирает, но, может быть, им когда-то и передам свое собрание».