Леонардо ди Каприо все время ходит в шортах. Солист Coldplay написал об этом целую песню

На праздновании двадцатого юбилея благотворительного фонда Leonardo DiCaprio Foundation, занимающегося защитой дикой природы, фронтмен группы Coldplay Крис Мартин спел песню о любви звезды "Титаника" к шортам карго.
Леонардо ди Каприо
© Felipe Ramales / Splash News / Vida Press

Свое выступление музыкант начал с шуток о борьбе ди Каприо с исчезновением редких видов животных: "[Леонардо] — это парень, который однажды сказал: „Я спасу шорты карго от вымирания, хотя они и должны были выйти из моды еще лет 25 назад“".

В песне поется о том, что на съемочных площадках ди Каприо не дают носить то, что ему действительно нравится — то есть 100 пар шорт карго, которыми актер якобы забил свой шкаф и которые якобы носили еще со времен Шекспира («Лео изучал!»). Фронтмен Coldplay упомянул и другую любовь ди Каприо — кепки как у разносчиков газет.

Организаторы выручили с продажи билетов на мероприятие около восьми миллионов долларов (его посетили примерно 300 человек) и еще 7,5 миллионов — с прошедшего там аукциона. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от урагана Флоренс и пожаров в долине Наппа.

Вся техника, которую использовали на гала-вечере, работала на возобновляемой энергии.

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