Леонардо ди Каприо все время ходит в шортах. Солист Coldplay написал об этом целую песню

Свое выступление музыкант начал с шуток о борьбе ди Каприо с исчезновением редких видов животных: "[Леонардо] — это парень, который однажды сказал: „Я спасу шорты карго от вымирания, хотя они и должны были выйти из моды еще лет 25 назад“".
В песне поется о том, что на съемочных площадках ди Каприо не дают носить то, что ему действительно нравится — то есть 100 пар шорт карго, которыми актер якобы забил свой шкаф и которые якобы носили еще со времен Шекспира («Лео изучал!»). Фронтмен Coldplay упомянул и другую любовь ди Каприо — кепки как у разносчиков газет.
Организаторы выручили с продажи билетов на мероприятие около восьми миллионов долларов (его посетили примерно 300 человек) и еще 7,5 миллионов — с прошедшего там аукциона. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от урагана Флоренс и пожаров в долине Наппа.
Вся техника, которую использовали на гала-вечере, работала на возобновляемой энергии.
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