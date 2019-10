Легендарный барабанщик Cream умер в возрасте 80 лет

Наряду с заслугами в роке и блюзе, Бейкера называют первопроходцем ударных в джаз-фьюжне и этнической музыке.

Новость о смерти появилась на его официальной странице в Twitter.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.