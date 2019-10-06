Легендарный барабанщик Cream умер в возрасте 80 лет

В Лондоне на 81-году жизни умер Джинджер Бейкер — один из самых влиятельных барабанщиков рок-музыки, один из основателей группы Cream, успевший в разное время поиграть с величайшими музыкантами 20 века и сделавший заметную сольную карьеру.
Gingeris Bakeris
© Vida Press

Наряду с заслугами в роке и блюзе, Бейкера называют первопроходцем ударных в джаз-фьюжне и этнической музыке.

Новость о смерти появилась на его официальной странице в Twitter.

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