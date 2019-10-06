Легендарный барабанщик Cream умер в возрасте 80 лет

Наряду с заслугами в роке и блюзе, Бейкера называют первопроходцем ударных в джаз-фьюжне и этнической музыке.
Новость о смерти появилась на его официальной странице в Twitter.
We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.— Ginger Baker (@GingerBDrums) October 6, 2019
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