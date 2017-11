Леди Гага вызвала "скорую" фанатке, пострадавшей во время ее концерта

На шоу произошла неприятная ситуация с одной из фанаток. Со сцены певица заметила девушку, которая прикрывает окровавленное лицо рукой. Гага остановила шоу и обратилась к пострадавшей, чтобы спросить о случившемся. Как оказалось, девушку зовут Мередит и ее задели локтем в толпе. Певица пригласила девушку на сцену и вызвала работников скорой помощи.

После того как пострадавшую забрали медики, Гага обратилась к залу со словами: “Мы все должны помнить, что есть более важные вещи, чем шоу-бизнес”. Затем она исполнила свой хит Paparazzi акапельно, посвятив его Мередит.

VIDEO: A fan was hit in the face & started bleeding during tonight’s show, so Lady Gaga stopped the show to make sure she was fine & gave her a backstage pass! @ladygaga #JoanneWorldTour #JoanneWorldTourConnecticut pic.twitter.com/pVLruwbT0d— Joanne World Tour (@ladygaga_JWT) November 12, 2017