Леди Гага вызвала "скорую" фанатке, пострадавшей во время ее концерта

Леди Гага выступила в Коннектикуте в рамках своего мирового турне Joanne World Tour, посвященного альбому Joanne. Гага возобновила гастроли после проблем со здоровьем, пишет Cosmo.
Lady Gaga
© AFP / Scanpix

На шоу произошла неприятная ситуация с одной из фанаток. Со сцены певица заметила девушку, которая прикрывает окровавленное лицо рукой. Гага остановила шоу и обратилась к пострадавшей, чтобы спросить о случившемся. Как оказалось, девушку зовут Мередит и ее задели локтем в толпе. Певица пригласила девушку на сцену и вызвала работников скорой помощи.

После того как пострадавшую забрали медики, Гага обратилась к залу со словами: “Мы все должны помнить, что есть более важные вещи, чем шоу-бизнес”. Затем она исполнила свой хит Paparazzi акапельно, посвятив его Мередит.

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