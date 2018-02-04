Леди Гага отменила европейскую часть мирового турне из-за сильных болей

Леди Гага отменила последние 10 выступлений в рамках европейской части своего всемирного концертного турне. Причиной этого стало обострение болей, которые она испытывает из-за фибромиалгии.
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В своем твите поп-звезда извинилась перед поклонниками и написала, что очень расстроена случившимся, но ей приходится думать прежде всего о своем здоровье.

Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией - хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.

В Британии отменяются ее выступления в Лондоне и Манчестере. Объявлено, что владельцам билетов вернут деньги в ближайшие дни.

В заявлении поп-звезды говорится, что это трудное решение было принято в пятницу на этой неделе по совету врачей.

"Я так расстроена, что не могу это описать, - написала Леди Гага в своем твите. - Но если я этого не сделаю, то мои стихи и моя музыка будут звучать фальшиво".

В ближайшие недели певица должна была выступать в Цюрихе, Кёльне, Стокгольме, Копенгагене, Париже и Берлине. Ее концерт в Бирмингеме, где Леди Гага выступила в минувшую среду, получил смешанные отзывы критиков и фанов.

В конце прошлого года Леди Гага объявила, что заключила контракт на двухлетний срок, который обязывает ее выступать с регулярными концертами в Лас-Вегасе с конца 2018 года.

Что такое фибромиалгия

  • Синдром фибромиалгии (ФМ) - хроническое заболевание, характеризующееся диффузной болью по всему телу
  • Страдающие этим синдромом люди имеют плохой сон, также могут жаловаться на синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, спастику, скованность, повышенную чувствительность к боли, холоду и духоте
  • Причины ФМ остаются пока неизвестными, хотя врачи подозревают, что они связаны с психическим или физическим стрессом
  • Лечение носит симптоматический характер
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