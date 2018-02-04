В своем твите поп-звезда извинилась перед поклонниками и написала, что очень расстроена случившимся, но ей приходится думать прежде всего о своем здоровье.
Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией - хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.
В Британии отменяются ее выступления в Лондоне и Манчестере. Объявлено, что владельцам билетов вернут деньги в ближайшие дни.
В заявлении поп-звезды говорится, что это трудное решение было принято в пятницу на этой неделе по совету врачей.
"Я так расстроена, что не могу это описать, - написала Леди Гага в своем твите. - Но если я этого не сделаю, то мои стихи и моя музыка будут звучать фальшиво".
В ближайшие недели певица должна была выступать в Цюрихе, Кёльне, Стокгольме, Копенгагене, Париже и Берлине. Ее концерт в Бирмингеме, где Леди Гага выступила в минувшую среду, получил смешанные отзывы критиков и фанов.
В конце прошлого года Леди Гага объявила, что заключила контракт на двухлетний срок, который обязывает ее выступать с регулярными концертами в Лас-Вегасе с конца 2018 года.
Что такое фибромиалгия
- Синдром фибромиалгии (ФМ) - хроническое заболевание, характеризующееся диффузной болью по всему телу
- Страдающие этим синдромом люди имеют плохой сон, также могут жаловаться на синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, спастику, скованность, повышенную чувствительность к боли, холоду и духоте
- Причины ФМ остаются пока неизвестными, хотя врачи подозревают, что они связаны с психическим или физическим стрессом
- Лечение носит симптоматический характер
ФОТО: Как живет самая известная в Интернете латышка (1)
Татуированная с ног до головы модель Монами Фрост...
Проклятия или роковые совпадения: вереницы трагедий в жизни звезд
Богатым и знаменитым в жизни тоже иногда бывает...
Леди Гага отменила европейскую часть мирового турне из-за сильных болей
Леди Гага отменила последние 10 выступлений в рамках...
Ума Турман обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах (1)
Голливудская актриса Ума Турман заявила, что стала...
С Джима Керри сняли обвинения в убийстве любовницы
Известный киноактер – комик Джим Керри освобожден от...
TOP новостей
Историк Бумблаускас выделил три особенных периода в истории Литвы (34)
Когда летом 1988 года кто-то осторожно начал поднимать...
Европарламентарий: Диалог с режимом Лукашенко должен быть прекращен (244)
Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс на...
На приграничные проекты Литвы и России ЕС выделит 17 млн. евро (12)
Европейский союз продолжает сотрудничество с Россией...
Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (77)
У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...
Соседи: большинство жителей Латвии считают, что страна находится в застое (8)
Большинство жителей Латвии считают, что в государстве...