Небольшая площадь рядом с мостом Альма, под которым 31 августа 1997 года погибла принцесса Диана, вскоре получит ее имя.
Несмотря на то, что официально место еще не получило новое название, жители Парижа и туристы давно хранят память о трагедии, принося туда цветы, отмечает французская газета.
Окончательное решение о переименовании площади должно быть принято на заседании городского совета Парижа 11 июня, пишет Le Monde.
Le Monde: спустя 22 года место гибели принцессы Дианы в Париже переименуют в ее честь
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